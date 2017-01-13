Казаков: На служебных собак выделяют больше денег, чем на школьное питание

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Гулиза Авазова

На милицейских овчарок больше выделяется денег, чем на горячее питание школьников. Такое заявление сегодня, 13 января, сделал министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков на заседании парламентской фракции "Кыргызстан".

Он уточнил, что на питание одной служебной собаки в день предусмотрено 100 сомов, а это в десять раз больше, чем выделяют детям на горячее питание. "Если приравнять эти суммы, то школьники не останутся голодными", - сказал Казаков.

Отметим, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева также сообщила на заседании комитета, что на горячее питание учеников начальных классов в регионах выделяется 7 сомов, а при помощи родителей сумма достигает до 10 сомов в день. "В Бишкеке сумма составляет 14 сомов при софинансировании из местного бюджета", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/353560
Теги:
питание, школа
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