За железным занавесом. Железнодорожники отвоевывают место на рельсах

Суматоха вокруг "Кыргыз темир жолу" - это не что иное, как современный рейдерский захват. Об этом сегодня, 13 января, заявил председатель рабочего профсоюза Эрнис Докенов, выступая на пресс-конференции.

По его словам, если раньше, чтобы заполучить какое-либо государственное предприятие, его банкротили, а затем продавали за бесценок, то сейчас ведется информационная атака.

Ранее на комитете парламента специалист в железнодорожной сфере Азамат Такырбашев доносит парламентариям информацию о том, что наши скорые поезда эксплуатируют казахские коллеги. Затем сами депутаты заявляют на пленарном заседании, что селения, расположенные вблизи путей и границы с Казахстаном, превращаются чуть ли не в анклавы.

"Я вам скажу, какой он [Азамат Такырбашев] специалист. В принципе, проработав столько лет на таких должностях, он не может быть специалистом путевого хозяйства. Он тяжелее ручки ничего не поднимал. Азамат Такырбашев - это один из министерских сыночков, то есть все его заслуги, которыми он сейчас прикрывается, это заслуги его отца. Наверное, с его подачи Такырбашев устраивается на ЖД. И его папочка отправляет его в Польшу на тепленькое место. Я вам скажу, что зарплата рабочих в 1999 году была 1 500 сомов, а Такырбашев с 1996 года сидел на тепленьком местечке и получал по 3-4 тысячи долларов", - заявил Докенов.

Что касается финансов, доходы "Кыргыз темир жолу" с 2011 года составили более 24 миллиардов сомов, расходы за тот же период составили 20 миллиардов сомов, итого балансовая прибыль за 6 лет составила 4 миллиарда сомов. По словам начальника финансового управления Бакыта Кулматова, невзирая на разговоры в обществе, проблем на финансовом фронте у предприятия нет.

При этом сотрудники предприятия жалуются на отсутствие дотаций от государства. На вопрос журналистов, почему за все время существования "Кыргыз темир жолу" не проложило ни одного километра путей, ответ был краток: ни одного тыйына из бюджета не выделили на развитие железных дорог. Тем не менее, по словам начальника управления ревизоров по безопасности движения Алымжана Хасанова, специалисты своевременно проводят диагностику и в целом состояние кыргызстанских железнодорожных путей хорошее.

"В последние дни много говорится о железной дороге, и самое обидное, говорят, что ж/д надо закрывать. Я официально утверждаю, что на сегодняшний день те мероприятия, которые проводятся по обеспечению безопасности, удовлетворяют всем требованиям. Мы сами приглашаем казахский путеизмерительный вагон для проверки верхнего строения пути, потому что не все на глаз мерится. Данный вагон проходит под нагрузкой, и если он где-то показывает неудовлетворительно, это не означает, что железную дорогу надо закрывать. Все ведь ходят к врачу, сдают анализы, и врач дает рекомендации, этот вагон - то же самое, дает нам рекомендации", - говорит Хасанов.

Сотрудники предприятия полагают, что бурные обсуждения ситуации в "Кыргыз темир жолу" - это только начало "железных баталий", и кто окажется прав, в конце концов, станет известно.