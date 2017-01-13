С мобильным оператором О! деньги возвращаются!

Мобильный оператор О! представил новую программу лояльности для пользователей 4G-устройств.

За каждую своевременно оплаченную абонентскую плату в рамках услуг "Безлимит 4G" (7 или 30 дней) и Non Stop предоставляется бонус. Абоненты, использующие 4G-устройства для доступа в интернет и пользующиеся вышеуказанными услугами могут получить до 10% своих расходов за услуги мобильного интернета обратно на счёт.

"Выгоды от использования 4G интернета от мобильного оператора О! становятся еще более ощутимыми. Теперь своевременно оплачивая абонентскую плату за услуги, абонент может вернуть на свой счет до 100 сомов!", - отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности можно на официальном сайте компании www.o.kg

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