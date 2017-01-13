Депутат: У народа должна быть свобода в выборе школы

169  1
Аида Джумашева

У народа должна быть свобода в выборе образовательного учреждения. Об этом сегодня, 13 января, в рамках встречи без галстуков заявил депутат парламента от фракции СДПК Абдувахаб Нурбаев.

Отметим, на встрече парламентариев с журналистами инициаторы поправок в Налоговый кодекс объясняют их необходимость.

Напомним, согласно предлагаемым изменениям, частные школы освобождаются от ряда статей налогов.

По словам Нурбаева, послабления частным школам повысят их конкурентоспособность среди образовательных учреждений.

"Численность населения в Бишкеке растет, однако потребность в школах остается высокой. В Бишкеке, например, не хватает 20 школ, в Оше - 5-6. Когда я был депутатом Ошского горкенеша, увидел, что в одном классе по 46 учеников сидят за партами. Для того чтобы нагрузку на государственные школы снизить, нужны новые. Освободив частные школы от налогов, мы дадим возможность для строительства школ. Если их будет больше, соответственно, снизятся цены на образование. Повысится качество образования", - сказал Нурбаев.

URL: http://www.vb.kg/353564
Теги:
Министерство образования, образование, парламент, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
В В
13.01.2017, 14:05
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 27

Что за бред?!?

Во первых у народа и сейчас есть свобода в выборе образовательного учреждения. Увеличение количества частных школ приведет к тому, что в государственных школах, и без того страдающих нехваткой квалифицированных и опытных педагогов, ситуация станет крайне критической, что в свою очередь негативным образом скажется на качестве образования, вопреки мнению депутата Нурбаева. Мы уже сейчас можем оценить последствия подобных законопроектов,на примере государственных медицинских учреждений... 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  