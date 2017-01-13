Поддержим своих! Игроки "Азии MIX" участвуют в премии "КВНщик года" России

В рунете стартовало голосование народной премии "КВНщик года". Ему предшествовал отборочный этап кандидатов, по итогам которого определили кандидатов в трех номинациях премии.

В голосовании участвуют и игроки кыргызстанской сборной "Азия MIX". В номинации "КВНщик года" представлен капитан команды Эльдияр Кененсаров и Эрмек Кененсаров, в номинации "КВНщица года"- Ситора Фармонова.

В номинации "Команда - открытие года" представлены только новые команды, и среди них кыргызстанской сборной нет.

Проголосовать за любимых игроков можно на сайте kvnru.ru. Голосование открыто до 19.00 по московскому времени (22.00 по Бишкеку) 16 января.

Напомним, команда состоит из представителей центральноазиатских стран. Ситора Фармонова является уроженкой Узбекистана, а капитан команды Эльдияр Кененсаров - кыргызстанец, и все они выступают от Кыргызстана. Команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016.