Европарламент узаконит отношения людей и роботов

Комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил инициативу о создании Кодекса этического поведения для регулирования сферы взаимодействия роботов с человеком. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на European Parliament News.

Поводом для рассмотрения предложения послужил доклад Мади Делво (Mady Delvaux), члена Европарламента из Люксембурга. По ее мнению, развитие робототехники, ее проникновение в разные сферы жизни требует формирования правовой базы для обеспечения безопасности человека. Кроме того, регламент позволит использовать экономический потенциал сферы в полной мере.

Так, предлагается создать добровольный Кодекс этического поведения, уточняющий ответственность должностных, юридических и физических лиц за социальный, экологический вред и вред здоровью, нанесенный роботом. Одним из положений документа станет рекомендация производителям предусмотреть в конструкции машины "выключатель" для полной деактивации в экстренной ситуации.

Следить за исполнением кодекса будет новая структура - Европейское агентство по робототехнике и искусственному интеллекту. Ведомство займется технической, нормативно-правовой и этической экспертизой отрасли. В долгосрочной перспективе инициатива допускает регистрацию "электронных личностей" - это поможет уточнить правовой статус наиболее сложных автономных роботов.

По итогам голосования доклад получил 17 голосов, двое депутатов высказались против, двое воздержались. Решить судьбу инициативы Европарламенту предстоит в полном составе, ожидается, что заседание пройдет в феврале. В случае одобрения документ получит законодательный статус и коснется в первую очередь сферы беспилотного транспорта: в ней аварии происходят чаще всего.