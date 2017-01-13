Столичная милиция отчиталась о своей работе за 2016 год

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12 января 2017 года в актовом зале ГУВД г. Бишкек состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались итоги деятельности органов внутренних дел г. Бишкек по итогам 12-ти месяцев 2016 года.

На совещании присутствовали заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Д. Абдыкаров, начальник ГУВД С. Курманкулов, заместители начальника ГУВД, начальники управлений и отделов центрального аппарата ГУВД, начальники районных управлений и отделов внутренних дел города Бишкек.

Начальник ГУВД, полковник милиции С. Курманкулов начал итоговое совещание за 2016 год с приятного. Пригласил начальника отдела кадров зачитать приказ о поощрении сотрудников ОВД, отличившихся в 2016 году, и лично сам вручил почетные грамоты, вымпелы в номинации "Лучший по профессии", кроме того, денежные вознаграждения.

Основной темой совещания стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности ГУВД г. Бишкек 12 месяцев 2016 года и о предстоящих задачах.

На совещании было отмечено, что сотрудниками ГУВД города Бишкек приоритетное значение придавалось совершенствованию работы по пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенствованию системы профилактики преступлений и правонарушений, укреплению учетно-регистрационной дисциплины и законности, постоянно проводить воспитательную работу среди личного состава.

Общественно-политическая обстановка по городу Бишкек, которая осложнялась проводимыми многочисленными митингами и пикетами, оставалась стабильной и контролируемой.

Так, за 12 месяцев 2016 года различными группами людей, лидерами неправительственных организаций, политическими партиями и другими общественными формированиями проведено 269 митингов, из них: политического характера - 103, социально-экономического и бытового характера – 166, проведено судебных процессов - 273.

Личный состав ГУВД г. Бишкек и его подразделения обеспечивали безопасность и общественный порядок на 436 официальных мероприятиях.

В целях сохранения общественно-политической стабильности, пресечения совершения преступлений в общественных местах и на улицах, их раскрытия, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению, на территории города Бишкек за отчетный период постоянно проводились оперативно-профилактические мероприятия по линии охраны общественной безопасности ГУВД г. Бишкек.

По-прежнему узловым звеном в работе органов внутренних дел остается раскрытие и расследование преступлений и от того, как будет на местах реализована эта задача, зависит успех дальнейшей борьбы с преступностью.

Анализ криминогенной ситуации в столице показал, что за последние годы отмечена стабильная тенденция снижения зарегистрированных преступлений в органах внутренних дел. Так, за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 9 396 преступлений, меньше на 613 преступлений, чем за прошлый год.

Общее количество совершенных преступлений составляет 38,4% от общереспубликанского показателя, то есть практически каждое третье преступление совершается на территории Бишкека, причиной чему, конечно, является активная внутренняя миграция, социально-экономическая ситуация, отсутствие рабочих мест и занятости в отдаленных районах республики.

Анализ статистических данных о лицах, совершивших преступления, показывает, что за истекший период 2016 года выявлено 3 741 лицо, совершившее преступления. Привлечено к уголовной ответственности 1 984 граждан.

Наибольшее количество от общего числа привлеченных к уголовной ответственности приходится на лиц в возрасте от 18 до 24 лет - 1 338, от 25 до 28 - 685, от 30 до 49 лет - 1 984. Привлечено к уголовной ответственности 116 несовершеннолетних.

Противодействие незаконному обороту наркотиков является важнейшим фактором обеспечения стабильности в обществе и успешного развития государства. За 12 месяцев 2016 года на территории города Бишкек было выявлено 390 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Большую опасность для общества представляют преступления экстремистской направленности. Наиболее опасные проявления экстремизма - организованная деятельность преступных сообществ.

На совещании особое внимание было уделено выявлению недостатков и разработке мер по их устранению. Заслушаны отчёты руководителей, поставлены перспективные задачи и приоритетные направления, стоящие перед органами внутренних дел: соблюдение законности и служебной дисциплины, осознание каждым сотрудником ОВД ответственности, высокие этические нормы и профессионализм, что в конечном итоге должно вернуть доверие населения к милиции.

В свою очередь на совещании заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Д. Абдыкаров отметил, что необходимо построить доверительные отношения с населением для совместной работы по ранней профилактике правонарушений, нацеленную на защиту неотъемлемых прав и свобод граждан, поддержание общественного правопорядка на территории Бишкека. Одним из главных показателей успешной работы остается количество раскрытых преступлений по основным направлениям деятельности в расчете на каждого сотрудника органов внутренних дел.

В особенности были отмечены такие службы, как УОБ, УБОП, Десятое управление, управление уголовного розыска и указано на некоторые недостатки в их работе.

"Надо обратить особое внимание на каждое совершенное преступление, будь это мелкое хулиганство и до тяжких преступлений. Организовать работу, чтобы каждый участковый инспектор провел обход дворов на своих обслуживаемых территориях в целях пресечения преступлений. Сегодня общество предъявляет повышенные требования к сотрудникам милиции. Их деятельность должна быть понятной и поддерживаемой населением. А добиться этого можно только при максимальной отдаче сил и высоком уровне профессионализма сотрудника ОВД", - подчеркнул заместитель министра внутренних дел полковник милиции Д. Абдыкаров. И выразил особую благодарность личному составу за усилия и настойчивость в решение служебных задач и за достигнутые положительные результаты в работе.

Подводя итоги оперативного совещания, начальник ГУВД С. Курманкулов отметил, что многое остается еще неохваченным. "И нам следует уделить повышенное внимание по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, по противодействию религиозному экстремизму, борьбе с организованными преступными группировками, повышению эффективности работы розыску особо опасных преступников и без вести пропавших лиц, укреплению законности, служебной и исполнительской дисциплины.

Выполнение вышеуказанных задач позволит нам в целом улучшить оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступностью и обеспечить сохранение стабильного общественного порядка и безопасности в столице", - подчеркнул Самат Курманкулов.

По итогам оперативно-служебной деятельности за 2016 год были определены лучшие органы внутренних дел ГУВД г.Бишкек.

УВД Свердловского района заняло 1-место;

УВД Первомайского района - 2-е место;

УВД Ленинского района - 3-е место;

УВД Октябрьского района - 4-е место.

Пресс-служба ГУВД г. Бишкек

URL: http://www.vb.kg/353572
Теги:
ГУВД, преступление, Бишкек, Патрульная милиция
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