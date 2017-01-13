КЗЖ провоцирует развитие критической ситуации в Кыргызстане?

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ), которая базируется в Нью-Йорке и Бангкоке, обратилась к президенту Всемирного банка Джиму Йону Киму с просьбой приостановить финансирование проектов в Кыргызстане до тех пор, пока власти не освободят правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного несколько лет назад на пожизненное заключение.

В письме на имя главы крупнейшей мировой финансовой организации, сотрудничающей с правительствами государств, НПО, пусть и со статусом международной, апеллирует к Всемирному банку с тем, что заключение Аскарова "является не только нарушением международных обязательств республики, но и ярким примером отсутствия верховенства права и уважения основных прав в Кыргызстане". На основании этого руководство Комитета защиты прав журналистов просит Всемирный банк, который поддерживает проведение реформ Кыргызстане и выделяет финансовую и техническую помощь, "сотрудничать с властями республики и сделать освобождение Аскарова условием для продолжения экономического сотрудничества с государством". В Комитете по защите журналистов считают, что это возможно, так как оказание помощи стране со стороны Всемирного банка невозможно без обеспечения соблюдения верховенства закона и уважения прав человека, включая свободу слова.

На первый взгляд кажется, что это обычное заявление правозащитной организации, которая пытается защитить находящегося в заключении с 2010 года человека, который в 2012 году получал премию Комитета. Но не все так просто.

Данное заявление вызывает слишком много вопросов, и первый из них, почему оно появилось за несколько дней до вынесения приговора Азимжану Аскарову, чье дело сейчас по решению Верховного суда рассматривает Чуйский областной суд? Что это, если не попытка напрямую надавить на власти Кыргызстана и повлиять на исход дела?

Причем надавить жестко, поставив в зависимость от судьбы одного человека, - кому пока еще не вынесен приговор и неизвестно, каким он будет - судьбу важных и нужных проектов. И, видимо, в комитете хорошо осведомлены о ситуации в Кыргызстане, которому как никогда сейчас нужны средства на проекты по улучшению жизни миллионов людей, раз пытаются ставить условие: гранты и кредиты в обмен на освобождение Аскарова. Но это крайняя степень цинизма, как и то, что организация, которая дает премии журналистам, пострадавшим в своей профессии за то, что они в числе многих выявляют нарушения прав человека и факты коррупции, сами предлагают масштабную коррупционную схему: надавить на власти страны, чтобы они надавили на суд, иначе конец экономическому сотрудничеству.

Своим обращением Комитет защиты журналистов в глазах мирового сообщества просто растирает в прах все усилия страны по реформированию судебной системы. Почему правозащитники уверены в том, что приговор Азимжану Аскарову обязательно будет обвинительным? Им уже известно решение суда? И почему они уверены, что именно правительство должно вмешиваться в исход дела? Прочитав обращение, несведущий человек может сделать вывод, что все важные судебные решения пишутся у нас во власти, тогда зачем Кыргызстану суд, может спросить такой человек?

Но есть и другие вопросы. Комитет защиты журналистов присудил премию журналисту и правозащитнику Азимжану Аскарову в 2012 году за то, что он отбывает пожизненное тюремное заключение, "к которому приговорен за освещение злоупотреблений властью и других преступлений государственных чиновников". В официальном релизе, выпущенном организацией по случаю вручения премии, указывается, что против осуждения Аскарова, которое стало "результатом бездоказательного судебного процесса с использованием пыток и сфальсифицированных обвинений, выступили правозащитные организации и сам уполномоченный по правам человека при правительстве Кыргызстана".

"Аскарова обвинили в причастности к убийству милиционера и ряду преступлений против государства, однако специальное расследование Комитета по защите журналистов, основанное на интервью с самим журналистом, его адвокатами и свидетелями, показало, что в суде не было предъявлено существенных доказательств и независимых свидетельств, подтверждающих выдвинутые обвинения", - говорится в пресс-релизе КЗЖ.

Но там нет ни слова о том, при каких условиях и событиях был задержан правозащитник, что сейчас и пытается восстановить Чуйский областной суд, получивший дело на доследование после рассмотрения в Верховном суде рекомендаций Комитета ООН по правам человека. Разве тем, кто так заинтересован в судьбе правозащитника, не важно восстановить пробелы следствия, к чему призывали Кыргызстан на протяжении всех лет, сколько Аскаров находится в заключении?

И вот еще одна деталь - КЗЖ пишет, что Аскаров был приговорен "за освещение злоупотреблений властью и других преступлений государственных чиновников". То есть получается так, что власти страны, на которые призывают надавить Всемирный банк, держат его за решеткой, опасаясь новых разоблачений? Ну это совсем странно. Азимжан Аскаров был задержан 16 июня 2010 года, то есть новой власти страны к тому моменту было всего два месяца, за это время она только и делала, что гасила конфликты в разных частях страны и разгребала доставшееся от Бакиевых наследство.

Значит, занималась фактически тем же самым, что и Аскаров, активная деятельность которого относится как раз ко времени правления бывшего президента Бакиева и его приближенных. Но почему тогда КЗЖ ранее не призывал мировое сообщество защитить правозащитника и сейчас не выступает в поддержку Кыргызстана, чтобы вернуть на родину тех бакиевцев, у кого руки по локоть в крови, кто прячется от правосудия, закрываясь своим статусом, заявляя о политических гонениях?

И тут опять вспоминаются пресловутые "двойные стандарты", с их различными и циничными принципами и подходами к одним и тем же ситуациям и действиям, которые вновь могут подтолкнуть страну к очередному витку конфликта. Потому что с точки зрения обывателя дело Аскарова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и убийстве сотрудника правоохранительных органов, воспринимается крайне неоднозначно. Почему крайне чувствительную для страны тему июньских событий 2010 года надо так настойчиво продавливать? И непонятно, Комитет защиты журналистов сознательно идет на такой шаг, обращаясь к Всемирному банку и провоцируя развитие критической ситуации в Кыргызстане?

Само же дело Аскарова уже не раз становилось причиной кризиса. Самый громкий из них – это вручение правозащитнику летом 2015 года Госдепом США премии "Защитник прав человека". Это было крайне негативно воспринято в Кыргызстане и привело к осложнениям отношений с США и денонсации соглашения о сотрудничестве. Но вот что странно: еще ранее, в марте 2012 года тот же Госдеп вручил премию "За храбрость" экс-президенту Розе Отунбаевой. То есть премию получили люди, которые абсолютно противопоставлены друг другу, если исходить из логики того же Комитета защиты журналистов, присудившего премию правозащитнику за деятельность в тот период, когда Кыргызстаном руководила Роза Отунбаева. Что же это, если не двойные стандарты и попытка давить на страну, пользуясь принципом кнута и пряника?

В целом заявление КЗЖ отчасти также демонстрирует как страх возможного приговора Аскарову, так и попытку загнать суд в тупик. Но почему журналисты, обращающиеся во Всемирный банк, не опасаются, что таким давлением они могут вызвать крайне негативную реакцию суда, что окажет не самое лучшее влияние на приговор и судьбу правозащитника, о которой они пекутся? Вдруг он будет не обвинительным? Что тогда делать? Какой рычаг давления найти? Какую фигуру тогда выбрать? Есть такое ощущение, что КЗЖ волнует, скорее, не судьба правозащитника, а возможность выпасть из круга влияния и давления? Но где это видано, чтобы правозащитная организация обращалась к влиятельнейшему международному финансовому институту с просьбой воздействовать на власти суверенной страны?

Есть какая-то несоразмерность во всем этом и принципы нарушения суверенитета. Нарушают сами, а указывают другим.

Фигура правозащитника Азимжана Аскарова уже стала в каком-то смысле нарицательной. Власти Кыргызстана на протяжении всего срока его заключения отвечают на вопросы о судьбе этого человека, отвечают на самых высоких трибунах. Но ответ они дают неизменный – суд разберется и решит. Ожидается, что оглашение состоится 17 января, и надо, наконец, дать шанс суду доказать его независимость и вынести поистине справедливый приговор.