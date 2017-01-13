Бизнесвумен из глубинки. Япония выделила на эти цели полмиллиона долларов

Правительство Японии выделило 500 тыс. долларов Всемирной продовольственной программе на проекты по расширению экономических возможностей сельских женщин в Кыргызской Республике. Данным проектом будут охвачены более 2500 домохозяйств.

Японский грант будет направлен на проведение курсов профтехобучения в Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях. Курсы включают такие направления, как современные сельскохозяйственные технологии, переработка продуктов питания, пекарное и швейное дело, национальные ремесла и другие рабочие дисциплины. Также женщины пройдут тренинги по управлению бизнесом, которые позволят им создавать малые предприятия и доходоприносящие активы.

Правительство Японии приняло решение о выделении средств по итогам успешных аналогичных проектов в прошлом году, реализованных совместно с ВПП ООН и Министерством труда и социального развития КР. В 2016 году в проекте приняло участие более 3 200 сельских домохозяйств, преимущественно возглавляемых женщинами. В рамках данного проекта созданы субъекты малого бизнеса, организованы общественные цеха по переработке продуктов питания, усилены знания в области сельского хозяйства, а также проведен ряд мероприятий по защите сельскохозяйственных источников доходов.

"Расширение возможностей сельских женщин через доступ к образованию, ресурсам и равным возможностям приносит незамедлительную выгоду их семьям и всему сообществу, одновременно объединяя общие усилия по повышению устойчивости, созданию сильного бизнеса и укреплению продовольственной безопасности, - сказал посол Японии Ёсихиро Ямамура. – Для нас честь объединить наши усилия с ВПП ООН и инвестировать в поддержку женщин, внося таким образом вклад в процветание Кыргызской Республики".