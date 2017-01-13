Опрос "ВБ": Ликвидация шестого. Как население относится к пятидневке?

Министерство образования Кыргызстана вводит пятидневную учебную неделю для школьников. Вместе с этим сократится количество учебных часов. Между тем эксперты заявляют, что наше образование и так не самое лучшее не только в мире, но и в странах СНГ. Не получится ли так, что эти реформы изменят ситуацию не в лучшую сторону?

Напомним, еще 2012 году правительство предлагало поэтапное сокращение нагрузки на учеников в общеобразовательных учреждениях. Педагоги считают, что сокращение часов обучения определенно скажется на качестве знаний маленьких кыргызстанцев.

"Какое может быть качество образования, если сокращаются часы до минимума? Если раньше математика была 6 часов, и у нас учителя укладывались, то сейчас математику сократили до 4-х часов - 2 часа алгебры, 2 часа геометрии. Но сами учебники не переизданы, учебную программу сократили, а материал к ней не подготовили. И весь учебный материал надо дать детям за час? Это просто невозможно", - возмущается заместитель директора одной из столичных школ по учебно-воспитательной работе Светлана Гладкова.

Стоит отметить, международная организация некогда проводила в СНГ, в том числе и в Кыргызстане, общий срез знаний. Тогда мы не вошли и в тройку лидеров, но стоит ли списывать все на реформы и новаторство? Как бы то ни было, часть опрошенных граждан поддерживают данную инициативу. По словам бишкекчан, пятидневка позволит школьникам больше отдыхать, что отразится на восприятии детьми сложной школьной программы.

Многие преподаватели уже неоднократно возмущались, что вместо того, чтобы читать лекции студентам, им приходится объяснять самое элементарное, чуть ли не заново проходить курс школьной программы. Впрочем, проблема не только в сокращении учебных часов. По словам профессора КРСУ Александра Кацева, молодежь просто не заинтересована в знаниях.

"Ну что эти пятидневки? Родители - бездельники, значит, и школьники будут бездельниками. Изменений толком никаких не будет. Вот все говорят, что количество часов математики сократилось, так как школьники перегружены. Что значит перегружены? Да и когда учителя в последний раз проходили курсы повышения квалификации? Нужно создавать группы высококлассных преподавателей и отправлять их за границу, а после того, как они вернутся, пускай делятся опытом со своими коллегами в Кыргызстане. Но нам сказали, что не нужны эти летучие отряды. Я думаю, нужно менять программу, чтобы она была интересной школьникам", - говорит Кацев.

Профессор возмущен тем, что нынешние преподаватели не хотят заинтересовать ученика и не придумывают новых подходов. Вот и получается палка о двух концах. Нагрузку испытывают и школьники, и учителя. В выигрыше все останутся, если менять подход к обучению, а не количество часов, считает Кацев.