Открыт главный фактор старения

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Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на EurekAlert!

Биологам удалось выделить протеин TZAP. "Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, - полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. - Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".

Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре - к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

URL: http://www.vb.kg/353580
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наука
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