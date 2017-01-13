Заключенные объявили голодовку. Требуют условно-досрочного освобождения

Около 20 заключенных колонии № 27 в селе Молдовановка Чуйской области объявили голодовку и требуют условно-досрочного освобождения. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГСИН.

Уточняется, что голодовка официально началась вчера. Её начали осужденные за терроризм и экстремизм, которых перевели на новые условия содержания.

Как пояснили в ГСИН, объявившие голодовку были осуждены до принятия поправок, согласно которым, экстремистов и террористов необходимо содержать отдельно от других заключенных. В четырех колониях были созданы спецблоки для таких заключенных.

Стоит отметить, согласно новому закону осужденные за терроризм и экстремизм должны содержаться отдельно от обычных заключенных, и в камерах по 2-3 человека. Кроме того, условно-досрочное освобождение к таким заключенным не применяется.

В ГСИН также добавили, что перевод заключенных - это не их прихоть. Они лишь выполняют требование нового законодательства.