Human Rights Watch: в 2016 году ситуация с правами человека не улучшилась

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане в 2016 году ситуация с правами человека не улучшилась. Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии прав человека Human Rights Watch.

Конституционная реформа

HRW скептически оценивает прошедший в декабре референдум.

"Несмотря на широкую критику со стороны гражданского общества и политической оппозиции, на референдуме 11 декабря около 80% принявших участие в голосовании поддержали изменение Конституции. В августовском совместном заключении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы отмечалось, что предлагаемые изменения в Конституцию "негативно скажутся на балансе между ветвями власти, усиливая полномочия исполнительной власти и ослабляя как парламент, так и – в большей степени – судебную власть", - говорится в докладе.

Доступ к правосудию.Авторы доклада считают, что власти не обеспечивали правосудие для жертв межэтнического насилия на юге страны в июне 2010 году. Также национальные меньшинства, в частности, узбеки, не представлены в парламенте и госуправлении страны.

Пытки. В докладе говорится, что правительство признает существование проблемы пыток, однако не предпринимает достаточно усилий для борьбы с ним.

"Уголовные дела по заявлениям о недозволенном обращении и пытках возбуждаются редко, расследование затягивается и проводится неэффективно", - отмечают авторы.

По их данным, в 2015 году Национальный центр КР по предупреждению зарегистрировал 199 заявлений о фактах пыток, однако уголовные дела возбуждались только в 34 случаях.

Гражданское общество. Авторы доклада считают, что в Кыргызстане оказывается давление на гражданское общество.

Так, отмечают они, только после вмешательство Комитета ООН по правам человека Верховный суд начал пересмотр дела Азимжана Аскарова. Также авторы напомнили, что в 2015 году некоторые депутаты продвигали законопроект об "иностранных агентах". Документ, по мнению исследователей HRW, усиливал давление на неправительственный сектор и только после настойчивых усилий гражданского общества в мае парламент отклонил его.

В пример давления на неправительственный сектор авторы доклада также привели запрет на въезд директору бишкекского представительства HRW Миры Ритман.

Насилие в отношении женщин. В докладе говорится, что семейное насилие в отношении женщин и девочек все-еще остается "больной" точкой страны.

Авторы отмечают, что из-за неразвитости социальных служб и правоохранительных органов большинство случаев семейного насилия остаются незамеченными. Некоторые случаи умалчиваются из-за экономической зависимости женщин и психологического барьера.

"30 июня после парламентских слушаний в середине месяца, в первом чтении был принят проект нового Закона "Об охране и защите от семейного насилия", призванный усилить гарантии защиты для переживших его женщин. Второе чтение было включено в повестку на ноябрь 2016 года, на момент подготовки этого обзора законопроект еще не рассматривался", - добавили авторы.

Положительным изменением в ситуации с насилием женщин и девочек авторы считают закон о запрете на религиозный брак с несовершеннолетними, который президент подписал 18 ноября 2016 года.

Свобода выражения мнений. В части свободы СМИ авторы доклада также отмечают, что в последние годы стали предприниматься попытки ужесточить условия для их деятельности. В частности, 22 июня парламент в первом чтении принял спорные поправки в закон о СМИ, запрещающие иностранцам учреждать и владеть СМИ в Кыргызстане и ограничивающие иностранное финансирование местных СМИ. Журналисты и правозащитные группы выступали против этих поправок.

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность. В докладе говорится, что в Кыргызстане ЛГБТ-меньшинства подвергаются насилию, вымогательству и дискриминации со стороны как государственных, так и частных лиц. Авторы доклада помнили о том, что спецслужбы проверяют те СМИ, которые освещаю тему о положении ЛГБТ, в частности, они напомнили скандал вокруг выпуска шоу "Ой-Ордо".

Напомним, в обзоре за 2015 год HRW давал аналогичную оценку ситуации с правами человека в Кыргызстане. В 2016 году, по оценке HRW, в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане ситуация также не улучшилась. Резкое ухудшение соблюдения прав человека отмечается в Таджикистане.

URL: http://www.vb.kg/353582
Теги:
насилие, права человека, правозащитники, пытки
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