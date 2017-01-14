Кинорежиссер из КР вошла в жюри NETPAC 9-го Международного кинофестиваля

Кыргызстанский кинорежиссер, сценарист, продюсер Дальмира Тилепбергенова вошла в список жюри NETPAC 9-го Международного кинофестиваля, который будет проходить со 2 по 9 февраля в индийских городах Бангалор и Майсур.

Кинофестиваль состоит из следующих конкурсных программ: конкурс азиатских фильмов, конкурс фильмов на каннада (каннада - древнейший дравидийский язык Индии) и конкурс индийских фильмов. Помимо этого, программа фестиваля включает в себя специальные показы и внеконкурсные программы, как фокус на Люксембург, Вьетнам, Египет и азиатский регион, ретроспектива, показ фильмов-призёров НЕТПАК и ФИПРЕССИ предыдущих годов, программа документальных и короткометражных фильмов.

Ежегодно кинофестиваль проходит при поддержке правительства штата Карнатака. В этом году в рамках фестиваля будут показаны более 180 фильмов из 50 стран мира.

Напомним, фильм "Асман алдында" Д. Тилепбергеновой на прошлом кинофестивале в Бангалоре стал обладателем приза "Лучший азиатский фильм" (2016).