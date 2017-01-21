10 мыслей о сожалениях, сексе в СССР и статистике сексолога Ильи Комаровера

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Илья Комаровер

психотерапевт, сексолог, сексопатолог

Я тоже, как и все дети моего поколения, мечтал быть космонавтом. Потом мечтал быть водителем, потому что очень нравилось, тогда машин было мало. Мальчишками бегали за ними, провожали глазами восхищенно. Человек управляет техникой – это так интересно.

Мое окружение с детства формировалось среди людей в белых халатах. Мне это было интересно. Эти интересные беседы, эти фантастические взгляды на жизнь, которые вдруг начинали реализовываться через 5, 10, 15 лет. Это было чудо, воплощенное в жизнь.

Как только от начальства втык получаешь, так сразу жалеешь: почему ты не пошел сантехником? У него нет никаких проблем. Пришел, трешку заработал, выпил и отдыхаешь. На следующий день опять. И все тебя любят, и всем ты нужен.

Когда ты общаешься с людьми и видишь, что ты им приносишь не только здоровье, но и счастье, это не три рубля. Это что-то такое, что поддерживает ваше состояние очень длительное время.

За 40 лет моей работы ни один из моих пациентов не пришел и не удивил меня.

Вы мне говорите жалобу, я уже очерчиваю круг проблем. Вы мне говорите: это мне нравится, я уже очерчиваю вашу положительную сторону.

Я компьютер. Вы правильно зададите вопрос, я отвечу. Я прочитал столько книг, сколько может поместиться в этой комнате. Задайте правильный вопрос и получите максимально приближенный к вашей проблеме ответ.

У нас [в СССР] не было секса, потому что о нем не писали в газетах, но люди плодились не меньше, чем в Америке. Даже больше.

Секс – это здоровый образ жизни, это желание одного партнера жить с другим партнером. И это могут быть не семейные отношения. Это могут быть сексуальные отношения знакомых, малознакомых людей, тех, которые живут в гражданском браке.

Если вы договариваетесь, что вы раз в неделю приходите на 15 минут (а этого достаточно для хорошего, качественного секса) и больше ни о чем с этим человеком не общаетесь, то это секс. Это не семья. А если вы решаете проблемы детей, свои, окружающих, тогда это уже семейные взаимоотношения и секс отходит на 10-е место.

Работать стало труднее. Люди тратят больше времени на работе, больше устают. Стала более ритмичной жизнь, многие не успевают и не происходит приспособления и желания приспособиться к другому человеку.

Для одного важны деньги, для другого – карьера, для третьего что-то еще. Совпасть очень сложно.

Среднестатистически, на 500 тысяч пар приходится одна единственная пара, которая живет всю жизнь, изменяясь друг с другом, и они счастливы в течение всей своей жизни. В один день родились и в один день умерли.

Секс и сексуальные отношения – это не разовые дела. Это программа на всю жизнь.

Не будет секса – не будет семьи. Не будет семьи – не будет общества. Какое бы оно ни было – христианское, мусульманское, буддистское.

На вскрытиях часто бывал. Ничего там внутри такого нет, у всех все одинаково. Никто жемчужину в сердце не хранит. Жемчужина – это наши самые сладкие, самые нежные воспоминания, которые мы храним в мозгу.