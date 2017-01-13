Пожарные в Баткене получили новое здание, село Жийделик - обновленный мост

В городе Баткен открылось новое здание отделения противопожарной безопасности МЧС КР. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков также принял участие в торжественном мероприятии.

В своей речи глава правительства подчеркнул, что в рамках оптимизации деятельности государственных органов будет совершенствоваться деятельность пожарных служб в стране, что позволит эффективно реагировать, управлять системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Кубатбек Боронов, сметная стоимость проекта составила 57 млн 932 тысячи сомов. Строительные работы были начаты в октябре 2014 года.

Здание состоит из двух этажей, на первом расположены боксы для четырех пожарных автомашин, мастерская по их ремонту, учебная аудитория, столовая, специальная сушилка для пожарной униформы и душевые кабины. На втором этаже находятся рабочие кабинеты. Здание полностью обеспечено теплом и электроэнергией. Во дворе также предусмотрено строительство новой спортивной площадки.

Также в ходе рабочей поездки глава правительства ознакомился с ходом реконструкции моста в селе Жийделик Кадамджайского района, который 27-28 мая 2016 года полностью был разрушен в результате сошедших селей. Мост на улице Калинина соединяет село Жийделик с городом Кадамджай.

Глава правительства, отметив слаженную работу Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, поручил и в дальнейшем оперативно реагировать и устранять последствия от стихийных бедствий.