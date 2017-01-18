Депутат: Охотников сопровождают пограничники, даже обеспечивают их оружием

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Гулиза Авазова

Охотников и браконьеров сопровождают сами же пограничники, которые также обеспечивают их оружием. Об этом сегодня, 18 января, сказал депутат Узарбек Жылкыбаев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, охоту организовывают и сами пограничники, нужно наводить порядок в этом ведомстве. "Вы согласитесь, что обычный человек просто так не сможет попасть на пограничные участки и тем более охотиться", - обратился он к представителю Государственной пограничной службы.

Также депутат добавил, что пограничники обеспечивают необходимым оружием.

На что представитель ГПС пообещал разобраться с этим вопросом.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон "Об охоте и охотничьем хозяйстве".

URL: http://www.vb.kg/353590
Теги:
охота
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