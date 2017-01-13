Политолог: Абдылдаев разберется и поздравит мэра

Проигравший кандидат в градоначальники написал заявление в ЦИК о признании недействительными результатов выборов мэра Бишкека.

По мнению Нурдина Абдылдаева, процедура прошла с нарушениями, причем грубыми. "После окончания голосования в бюллетенях кроме отметки "за" были обнаружены дополнительные знаки в виде различных точек и других надписей, проставленных ручкой. Депутатам БГК не дали возможности проголосовать тайно, когда голосование осуществляется анонимно и исключается контроль за волеизъявлением голосующих, и вышеуказанные отметки являются специальными обозначениями с целью проконтролировать волеизъявление каждого депутата", - заявляет проигравший кандидат.

Абдылдаев во всем видит подвох и каверзы со стороны власти. Однако почему-то кроме него и его сопартийцев все остальные кандидаты никаких нарушений не заметили. Лидеры всех адекватных фракций уже высказались, что на них никто не давил, выбор делался осознанно. В конце концов, есть такие понятия, как партийная дисциплина, порядочность и коалиционные интересы. В общем, на кого намекает Абдылдаев, говоря о давлении, запугивании и нарушении тайны голосования, пока не совсем понятно. Может быть, действительно, ему кто-то продался, как писали в СМИ, и не выполнил обещания? Вот тогда нужно разбираться, а заодно и с попыткой подкупа.

Абдылдаев все никак не может успокоиться и по акции горожан, организованной в поддержку Ибраимова. "Митинг перед зданием мэрии Бишкека, на мой взгляд, был организован сторонниками кандидата Албека Ибраимова с целью оказания прямого давления на депутатов БГК. Митингующие не просто стояли, а использовали громкоговорители и звуковые колонки прямо перед окнами зала заседания, все время выступали и озвучивали фамилию кандидата Ибраимова", - рассказал журналистам проигравший кандидат.

Кто-то еще кроме Абдылдаева и членов "Онугуу" ощутил давление или испугался? Может быть, кому-то угрожали персонально? Опять возникает вопрос, почему ни один депутат из других фракций не испытал животного страха перед митингующими избирателями и никуда не жалуется?

Вот как эту ситуацию прокомментировал "ВБ" политолог Бакыт Бекетаев: "Что сказать, это его право. Я знаю Нурдина Абдылдаева давно и я уверен, что после проверок и некоторых процедур, когда он убедится в достоверности результатов, обязательно поздравит мэра с победой. А то, что прошел митинг, я считаю, это нормально, у нас демократия. Почему у Ибраимова не должно быть своих сторонников?"

Когда ЦИК приступит к рассмотрению жалобы Абдылдаева, пока неизвестно.