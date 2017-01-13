В районе Тунгуча горел ресторан "Сармерден"

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Глеб Куренев

В районе микрорайона Тунгуч горит ресторан "Сармерден". Об этом "ВБ" сообщили очевидцы пожара.

В пожарной части сообщили, что сигнал поступил примерно в 17.40. На место пожара выехало 2 расчета.

Как сообщили в МЧС КР, в настоящий момент из здания валит густой дым. По предварительной информации, горит около 80 квадратных метров, которые по не уточненным данным обшиты пенопластом. В момент возгорания людей в заведении не было.

18.46 Пожар локализован. На месте еще остается пожарный расчет.

19.00 Пожар полностью потушен. Причина возгорания пока неизвестна.

URL: http://www.vb.kg/353601
Теги:
пожар, Бишкек
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