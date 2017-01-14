В Сети появился трейлер продолжения популярного сериала "Побег"

Телеканал Fox выпустил трейлер продолжения сериала "Побег". Об этом сообщает Newsru.com.

Телеканал Fox опубликовал новый трейлер пятого сезона сериала "Побег" (Prison Break). Выложенный в Facebook, YouTube и Twitter только за первые сутки набрал более 42 миллионов просмотров, поставив рекорд в Сети

Телеканал Fox опубликовал новый трейлер пятого сезона сериала "Побег" (Prison Break). Выложенный в Facebook, YouTube и Twitter, он только за первые сутки набрал более 42 миллионов просмотров, поставив рекорд в Сети, сообщает Deadline.

Действие в сериале происходит через несколько лет после событий последней серии, вышедшей в 2009 году. Главный герой Майкл Скофилд оказывается в тюрьме в Йемене. Его брат Линкольн Барроуз собирает команду для организации нового побега.

Ранее стало известно, первый эпизод пятого сезона выйдет 4 апреля 2017 года. Всего поклонники сериала увидят десять серий.

Сериал "Побег", созданный Полом Шойрингом, выходил на канале Fox с 2005 по 2009 годы. Всего были показаны четыре сезона. В сериале рассказывается о двух братьях, один из которых - Линкольн Барроуз - был приговорен к смертной казни за преступление, которого он не совершал.

Второй брат, носящий фамилию матери, - Майкл Скофилд - пытается спасти Линкольна. Для этого Скофилд совершает фиктивное вооруженное ограбление банка, его судят и отправляют в тюрьму, где ждет исполнения приговора Барроуз. В финале первого сезона Скофилд организует успешный побег из тюрьмы.

В дальнейшем действие сюжета перемещается из Иллинойса в другие штаты США, а также в Панаму, где часть беглецов во главе со Скофилдом в третьем сезоне вновь устраивают побег из тюрьмы. Главные роли в сериале исполнили Уэнтуорт Миллер и Доминик Перселл.