МОиН ищет новую службу для проведения Общереспубликанских тестирований

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Айдана Абдуваитова

Минобразования объявило конкурс на привлечение организации для проведения Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщается на портале госзакупок.

13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование организация может заработать около 44 млн сомов.

По словам заведующего отделом инфраструктуры и госзакупок МОиН Бакыта Кадыркулова, общереспубликанское тестирование должна проводить независимая компания, с которой заключается договор на три года. Контракт с прежним исполнителем - Центром оценки образования и методов обучения истек в прошлом году, и теперь ведомство объявило новый конкурс.

Он добавил, что заявленные 44 млн сомов компания получит за счет сборов с абитуриентов. Сумма эта ориентировочная и будет зависеть от количества выпускников в 2017 году.

"Государство не выделяет денег, тестирование оплачивают сами родители абитуриентов. Абитуриенты должны зарегистрироваться, оплатить взнос и пройти тестирование. Их взносы перечисляются этой компании, которая проводит ОРТ. В эту сумму входят разработка тестовых заданий по основным и дополнительным предметам, защита от утечки, организация тестирования на местах, обработка и выдача результатов", - сказал он.

По данным Министерства образования и науки, в 2016 году для участия в ОРТ зарегистрировалось 48 тыс. 211 абитуриентов.

URL: http://www.vb.kg/353607
Теги:
Министерство образования, ОРТ
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