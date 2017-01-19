МОиН ищет новую службу для проведения Общереспубликанских тестирований

Минобразования объявило конкурс на привлечение организации для проведения Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщается на портале госзакупок.

13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование организация может заработать около 44 млн сомов.

По словам заведующего отделом инфраструктуры и госзакупок МОиН Бакыта Кадыркулова, общереспубликанское тестирование должна проводить независимая компания, с которой заключается договор на три года. Контракт с прежним исполнителем - Центром оценки образования и методов обучения истек в прошлом году, и теперь ведомство объявило новый конкурс.

Он добавил, что заявленные 44 млн сомов компания получит за счет сборов с абитуриентов. Сумма эта ориентировочная и будет зависеть от количества выпускников в 2017 году.

"Государство не выделяет денег, тестирование оплачивают сами родители абитуриентов. Абитуриенты должны зарегистрироваться, оплатить взнос и пройти тестирование. Их взносы перечисляются этой компании, которая проводит ОРТ. В эту сумму входят разработка тестовых заданий по основным и дополнительным предметам, защита от утечки, организация тестирования на местах, обработка и выдача результатов", - сказал он.

По данным Министерства образования и науки, в 2016 году для участия в ОРТ зарегистрировалось 48 тыс. 211 абитуриентов.