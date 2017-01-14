В США начали отменять Obamacare

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Палата представителей Конгресса США приняла в пятницу резолюцию, положившую начало процедуре отмены Obamacare -программы обязательного медицинского страхования, введенной уходящим президентом Бараком Обамой. "За" проголосовали 227 законодателей, "против" -198. Накануне инициативу также одобрил сенат, передает Евроньюс.

Противники реформы говорят, что она заставляет людей покупать страховку, а это противоречит Конституции. Кроме того, Obamacare вызвала повышение стоимости страховки. Принятая резолюция призывает профильные комитеты Конгресса приступить к изданию законопроектов, которые позволят закрыть эту программу. Инициативы в палате представителей и в сенате должны быть готовы к 27 января.

Избранный президент США Дональд Трамп не скрывает своего удовлетворения: отмена Obamacare была одним из его основных предвыборных обещаний.

Но благодаря этой реформе медицинскую страховку сейчас имеют на 20 млн американцев больше. Многие из них получают дотации от государства. Республиканцы заверяют, что заменят Obamacare другим, "более эффективным" механизмом страхования, но каким именно – пока не говорят.

Отменить непопулярные аспекты реформы, сохранив популярные будет непросто, и аналитики полагают, что процесс отмены и замены Obamacare растянется на 2-3 года, в течение которых программа еще продолжит действовать.

URL: http://www.vb.kg/353613
Теги:
Барак Обама, здравоохранение, США
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