Джонни Депп подал иск на своих бывших менеджеров на $52 млн

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Американский актёр Джонни Депп подал иск на своих бывших менеджеров, которые, по его словам, неверно распоряжались его финансами, пишет RT.

Актёр хочет взыскать $52 млн, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что Депп подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Отмечается, что менеджеры актёра неисправно платили налоги, переплачивали за безопасность и другие услуги.

Адвокат обвиняемой стороны Майкл Дж. Камп назвал судебный процесс актёра "фальсификацией" и заявил, что бывшие управляющие делами актёра "сделали всё возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственных и расточительных трат".

По словам Деппа, группа менеджеров работала с ним с 1999 года. За время работы, по словам Деппа, они могли получить до пяти процентов от его доходов на таких фильмах как "Пираты Карибского моря".

URL: http://www.vb.kg/353614
Теги:
кино, США
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