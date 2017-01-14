Американская компания отозвала ботинки со свастикой на подошве

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Американская обувная компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, оставляющие след в форме свастики, и отозвала их из продажи, пишет Би-би-си.

"Мы хотели бы принести искренние извинения наши покупателям и всем, кого оскорбил отпечаток в форме свастики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В компании добавили, что остановили продажу этого товара и отозвали его. Также фирма утверждает, что "такой дизайн не был намеренным, а стал результатом ошибки, совершенной нашими производителями в Китае".

Поводом для скандала стали выполненные в военном стиле ботинки Polar Fox ("Полярная лиса"). Один из покупателей ранее на этой неделе опубликовал на портале Reddit фото подошвы этих ботинок с узором протектора в форме свастики.

"При заказе новых рабочих ботинок я рассмотрел их не со всех сторон", - признался автор фотографии, которую просмотрели более 3 млн раз.

Пользователи стали оставлять под снимком едкие комментарии. "В них чувствуешь себя по-настоящему кампфортно", - пошутил один. "Подходят для походов по Польше", - написал другой.

Еврейская антидиффамационная лига США завила, что связалась с компанией-производителем. По утверждению активистов, в фирме объяснили, что ботинки изготавливаются в Азии - "в культурной среде, где свастика воспринимается как буддистский символ".

URL: http://www.vb.kg/353616
Теги:
США
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