В Питере кыргызстанец с ножевыми ранениями отказался заявлять на обидчиков

Состояние кыргызстанца, который с ножевым ранением оказался в больнице в Питере, стабильное. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По их информации, пострадавший является уроженцем Ошской области, 1984 года рождения. Сейчас он находится в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская Александровская больница". Состояние его здоровья стабильное.

По его признанию, он получил ножевые ранения в ходе бытовой ссоры со знакомыми. В правоохранительные органы он не стал обращаться и в беседе с полицейскими также отказался писать заявления на этих людей.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что 13 января в одну из питерских больниц с изрезанным лицом поступил кыргызстанец. Врачи смогли оказать ему своевременную медпомощь.