В Бишкеке установили туалеты для инвалидов

133  0
ВБ

В Бишкеке мэрия установила два туалета с кабинками для лиц с ограниченными возможностями физического здоровья. Они оборудованы пандусами, предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски и для пересадки из кресла на унитаз, поручни для опор при пользовании умывальниками и стационарное оборудование. Об этом сообщает мэрия столицы.

На сегодняшний день установлено два туалета - на улице Раззакова, северо-восточная сторона исторического музея, и на улице Киевской, с восточной стороны площади Ала-Тоо. Стоимость посещения туалетов составит 10 сомов.

Туалеты переданы на баланс МП "Зеленстрой" и функционируют в полном режиме.

Как сообщают в управлении муниципальной собственностью, в начале августа 2016 года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке определила земельные участки, где в 2017 году будут возводиться общественные туалеты в облегченных конструкциях. Туалеты планируется установить по адресам:

  1. Площадь борцам революции по ул. Пушкина – ул. Тыныстанова;
  2. сквер им. М. Горького по ул. Исанова;
  3. парк им. Чингиза Айтматова по ул. Абдымомунова - ул. Раззакова;
  4. бульвар Эркиндик – ул. Боконбаева;
  5. сквер им. Тоголока Молдо по ул. Московской;
  6. ул. Ала-Арчинская – ул. Махатмы Ганди;
  7. ул. Рыскулова – ул. Коенкозова;
  8. парк Победы им. Даира Асанова;
  9. ул. А. Токомбаева на территории парка культуры и отдыха им. 125-летия Бишкека;
  10. ул. К. Шакирова на территории парка Ататюрка;
  11. ул. Джантошева;
  12. ул. Рыскулова – бульвар Молодой Гвардии;
  13. ул. Айни – ул. Дагестанская;
  14. ул. Московская – бульвар Молодой Гвардии;
  15. ул. Фучика на территории парка им. Фучика;
  16. ул. Ибраимова с восточной стороны ТЦ RedCentre;
  17. пр. Чуй – ул. Абдрахманова;
  18. ул. Абдрахманова – ул. Фрунзе.

По информации мэрии, общественные туалеты полностью соответствуют санитарным требованиям и будут подключены к городским сетям водоснабжения и канализации. Дизайн будет соответствовать городской среде. Помимо внешнего облика, внутреннее оборудование оснащается современным сантехническим оборудованием, также предусмотрена принудительная вытяжка.

URL: http://www.vb.kg/353619
Теги:
инвалиды, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  