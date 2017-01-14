В Бишкеке установили туалеты для инвалидов

В Бишкеке мэрия установила два туалета с кабинками для лиц с ограниченными возможностями физического здоровья. Они оборудованы пандусами, предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски и для пересадки из кресла на унитаз, поручни для опор при пользовании умывальниками и стационарное оборудование. Об этом сообщает мэрия столицы.

На сегодняшний день установлено два туалета - на улице Раззакова, северо-восточная сторона исторического музея, и на улице Киевской, с восточной стороны площади Ала-Тоо. Стоимость посещения туалетов составит 10 сомов.

Туалеты переданы на баланс МП "Зеленстрой" и функционируют в полном режиме.

Как сообщают в управлении муниципальной собственностью, в начале августа 2016 года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке определила земельные участки, где в 2017 году будут возводиться общественные туалеты в облегченных конструкциях. Туалеты планируется установить по адресам:

Площадь борцам революции по ул. Пушкина – ул. Тыныстанова; сквер им. М. Горького по ул. Исанова; парк им. Чингиза Айтматова по ул. Абдымомунова - ул. Раззакова; бульвар Эркиндик – ул. Боконбаева; сквер им. Тоголока Молдо по ул. Московской; ул. Ала-Арчинская – ул. Махатмы Ганди; ул. Рыскулова – ул. Коенкозова; парк Победы им. Даира Асанова; ул. А. Токомбаева на территории парка культуры и отдыха им. 125-летия Бишкека; ул. К. Шакирова на территории парка Ататюрка; ул. Джантошева; ул. Рыскулова – бульвар Молодой Гвардии; ул. Айни – ул. Дагестанская; ул. Московская – бульвар Молодой Гвардии; ул. Фучика на территории парка им. Фучика; ул. Ибраимова с восточной стороны ТЦ RedCentre; пр. Чуй – ул. Абдрахманова; ул. Абдрахманова – ул. Фрунзе.

По информации мэрии, общественные туалеты полностью соответствуют санитарным требованиям и будут подключены к городским сетям водоснабжения и канализации. Дизайн будет соответствовать городской среде. Помимо внешнего облика, внутреннее оборудование оснащается современным сантехническим оборудованием, также предусмотрена принудительная вытяжка.