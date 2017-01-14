В Бишкеке установили туалеты для инвалидов

В Бишкеке мэрия установила два туалета с кабинками для лиц с ограниченными возможностями физического здоровья. Они оборудованы пандусами, предусмотрена свободная площадь для размещения кресла-коляски и для пересадки из кресла на унитаз, поручни для опор при пользовании умывальниками и стационарное оборудование. Об этом сообщает мэрия столицы.
На сегодняшний день установлено два туалета - на улице Раззакова, северо-восточная сторона исторического музея, и на улице Киевской, с восточной стороны площади Ала-Тоо. Стоимость посещения туалетов составит 10 сомов.
Туалеты переданы на баланс МП "Зеленстрой" и функционируют в полном режиме.
Как сообщают в управлении муниципальной собственностью, в начале августа 2016 года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке определила земельные участки, где в 2017 году будут возводиться общественные туалеты в облегченных конструкциях. Туалеты планируется установить по адресам:
По информации мэрии, общественные туалеты полностью соответствуют санитарным требованиям и будут подключены к городским сетям водоснабжения и канализации. Дизайн будет соответствовать городской среде. Помимо внешнего облика, внутреннее оборудование оснащается современным сантехническим оборудованием, также предусмотрена принудительная вытяжка.