Джакупова обвиняет Карамушкину в нарушении законодательства

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Наталья Ли

Экс-депутат Чолпон Джакупала написала обращение в Генеральную прокуратуру и спикеру Жогорку Кенеша, в котором обвиняет парламентария Ирину Карамушкину в нарушении Кодекса депутатской этики и законодательства. Текст обращения размещен на сайте общественного фонда "Правовая клиника "Адилет".

Ранее по просьбе Карамушкиной ГКНБ провело проверку нескольких десятков аккаунтов в социальных сетях. Парламентарий потребовала принять меры в отношении пользователей, которые систематически публикуют оскорбительные посты в адрес политического руководства Кыргызстана. Чекисты установили по IP-адресам, что большинство интернет-троллей пишут из-за границы. Территории их обитания - США, Турция, Южная Корея, Казахстан, Беларусь и Россия.

В обращении Джакупова пишет, что согласно действующему законодательству опубликование негативной информации в отношении президента не является преступлением или правонарушением, поскольку между понятиями "негативная информация" и "информация, порочащая честь и достоинство человека", существует огромная разница. Она отмечает, что привлекать к ответственности возможно лишь в случае, когда распространяется информация, которая порочит честь и достоинство, но никак не за распространение негативной информации.

"Выражение гражданами своего мнения в социальных сетях является конституционно закрепленным правом граждан на свободу слова, мысли и мнения. Распространение гражданами негативной информации в адрес президента КР не входит в перечень случаев, когда свобода слова может быть ограничена. Таким образом, ни депутат Жогорку Кенеша КР, ни ГНКБ КР не вправе запрещать гражданам выражать свое мнение о президенте КР, в том числе размещать информацию негативного и критического характера в социальных сетях", - говорится в обращении Джакуповой.

Она просит Генпрокуратуру проверить, на каком основании сотрудники ГКНБ КР проводили вышеуказанные мероприятия по пресечению негативных высказываний в отношении президента в социальных сетях, а в случае выявления нарушений привлечь соответствующих лиц к ответственности.

Что касается спикера парламента, то его Джакупова просит рассмотреть вопрос о соблюдении Карамушкиной требований законодательства и Кодекса депутатской этики и дать оценку ее действиям. Кроме того, Джакупова просит Жогорку Кенеш выразить официальную позицию по этому вопросу.

URL: http://www.vb.kg/353621
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