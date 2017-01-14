В Таиланде истребитель разбился на авиашоу для детей

107  0
www

Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, пилот погиб. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bangkok Post.

Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (08:27 по Бишкеку) в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла. При падении истребитель взорвался и полностью сгорел.

Местный аэропорт был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы, все самолеты были перенаправлены в другую воздушную гавань. Командование ВВС создало комиссию для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

URL: http://www.vb.kg/353622
Теги:
дети, Таиланд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  