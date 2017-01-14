Сыгравших на открытии Игр кочевников комузистов поблагодарили

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ВБ

Сегодня, 14 января, глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев вручил благодарственные письма от имени президента Алмазбека Атамбаева коллективу комузистов, принявших активное участие в открытии Вторых Всемирных Игр кочевников 2016. Об этом сообщили в администрации области.

Полпред сердечно поздравил коллектив, пожелав дальнейших творческих успехов на этом поприще.

Напомним, что на открытии ВИК 2016 одним из самых потрясающих выступлений стала игра тыячи комузистов мелодии "Маш Ботой" Атая Огонбаева.

URL: http://www.vb.kg/353624
Теги:
Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников
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