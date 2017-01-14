Глава ПА ОБСЕ призвала добиться продления мандатов в КР и других странах

80  0
www

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, австрийский парламентарий Кристин Мутонен призвала предпринять шаги по продлению мандата полевых миссий ОБСЕ. Об этом сообщает издание Аравот со ссылкой на пресс-службу организации.

"Полевые миссии ОБСЕ долго были венцом ОБСЕ, в то же время помогая странам ОБСЕ в выполнении их обязательств в рамках практических проектов, а также жизненно важным компонентом возможностей поддержки ОБСЕ. Прекрасную работу, проделанную в этой области нашими специалистами, в настоящее время эффективно блокируют дипломаты в Вене, некоторые из которых наложили вето на самую важную работу Организации", – сказала Мутонен.

Мандат полевой деятельности ОБСЕ в Армении, Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане завершился 31 декабря 2016 года, без соглашения о продлении срока полномочий. Ранее сообщалось, что офис ОБСЕ в Ереване может быть закрыт, поскольку государства-члены ОБСЕ до сих пор не достигли соглашения по вопросу о продлении мандата ОБСЕ в ряде полевых миссий. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем вчерашнем выступлении призвал к скорейшему соглашению по этому вопросу. В свою очередь, Кристин Мутонен подчеркнула, что Австрия, как председательствующая в ОБСЕ страна, получает полную поддержку со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ, чтобы вывести свою деятельность из нынешнего тупика.

"Парламентарии ОБСЕ неоднократно призывали, чтобы полевым миссиям ОБСЕ был предоставлен надежный мандат, который позволит им выполнять свою работу и помогать государствам-членам ОБСЕ", – сказала она. – Я призываю всех дипломатов ОБСЕ удвоить свои усилия, чтобы достичь такого соглашения, которое позволит сотрудникам ОБСЕ будут выполнять свою работу. Продолжающееся блокирование этой работы неприемлемо", - подчеркнула председатель ПА.

URL: http://www.vb.kg/353625
Теги:
ОБСЕ
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  