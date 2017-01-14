Рабочая группа ЦИК отклонила жалобу Абдылдаева. Решение не окончательное

Сегодня, 14 января, рабочая группа ЦИК отклонила жалобу проигравшего кандидата в мэры Бишкека Нурдина Абдылдаева о признании результатов выборов недействительными. Об этом сообщили в ЦИК.

Большинство членов рабочей группы отклонило жалобу Абдылдаева, не найдя в процедуре голосования нарушений.

Как пояснил "ВБ" член ЦИК Кайрат Осмоналиев, Центризбирком еще не принял окончательного решения по заявлению Абдылдаева.

"Решение ЦИК основывается на решении рабочей группы, но оно может пройти, а может не пройти. Решение рабочей группы предварительно и не имеет юридической силы, а решение ЦИК имеет юридическую силу. Но сегодня жалобу мы еще не рассмотрели. Скорее всего она будет рассмотрена в понедельник или вторник, потому что рабочая группа сегодня оказалась не готова. Рабочая группа сначала рассматривает жалобу, потом она докладывает на заседании и тогда мы уже принимаем решение. Но сегодня группа его не выносила на обсуждение", - пояснил Осмоналиев.

Напомним, вчера, 13 января,Абдылдаев обратился с жалобой в ЦИК.

По его словам, выборы прошли с грубейшими нарушениями норм Закона КР "О статусе столицы", Закона КР "О местном самоуправлении", а также Регламента Бишкекского городского кенеша. Он считает, что в день выборов члены Бишкекской территориальной комиссии (БТИК) преднамеренно и заранее пронумеровали бюллетени, также были нарушения условия тайны голосования.

Кроме того, добавил Абдылдаев, члены БТИК не предоставили возможность кандидатам в мэры изложить свои программы на сессии городского кенеша, а депутатов лишили права задавать вопросы кандидатам