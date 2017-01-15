Очень красиво! Захватывающие пейзажи по дороге из Таджикистана в Кыргызстан

Еще 3 года назад российскому блогеру Дмитрию Чистопрудову удалось повидать большое количество невероятно прекрасных уголков СНГ. Из всего увиденного блогеру по-особенному запомнилась "самая красивая горная дорога из всех", где он когда-либо проезжал. Это Памирский тракт.

Во время своего путешествия из Таджикистана в Кыргызстан мужчина сделал потрясающие снимки природы и сельской местности. TengriMIX предлагает вам полюбоваться фотографиями этого дивного края и познакомиться с путевыми заметками путешественника.

"После шикарного номера в чудном Мургабе, пропитанного насквозь горелым кизяком, мы устремились в сторону Кыргызстана. Большой участок трассы проходит по приграничной зоне с Китаем. Часть аккуратных столбов и колючей проволоки местами отсутствует.

Озеро Каракуль (в переводе означает "черное озеро") - бессточное высокогорное озеро на севере Памира в районе Заалайского хребта. Оно находится на высоте около 3900 метров над уровнем моря. Это самый большой естественный водоем на территории Таджикистана.

Любопытной особенностью озера является то, что его берега на значительном протяжении покоятся на льду, лед залегает и на дне озера. О том, откуда взялся лед, у ученых нет единого мнения. Каракульская котловина примечательна еще и тем, что это самое пустынное место на Памире. Здесь выпадает меньше всего осадков - около двадцати миллиметров в год.

С берегов озера в хорошую погоду можно увидеть бывший пик Коммунизма (7495 метров), а ныне пик Исмоила Сомони, высочайшую вершину Таджикистана и бывшую самую высокую точку Советского Союза.

Водное зеркало Каракуля не черное (как обозначает его название), а ультрамариновое, синее, зеленоватое, в зависимости от преломления солнечного света, который падает на прозрачную водную гладь.

На восточном берегу озера, вблизи автотрассы, расположен кишлак Каракуль, где проживают в основном кыргызы.

Типичный пейзаж высокогорной пустыни Памира. Высота под 4000 метров.

После озера мы сделали финальный привал на таджикской земле. Плотно поужинали, попили чай и приготовились проходить границу с Кыргызстаном.

Граница прошлась очень быстро и легко. Совсем не как на въезде в страну.

Уже ночью мы спустились с гор и после продолжительных поисков нашли таки уютное жилье в Сары-Таше - первом кыргызском поселке на нашем пути. Селились мы в темноте, поэтому сельский быт открылся нам во всей красе только морозным утром.

Набравшись сил и подкрепившись как следует, мы отправились на поиски дизельного топлива. Поиски показали, что дизеля в Сары-Таше нет. Все канистры мы давно израсходовали, поэтому в душу постепенно начала закрадываться тревога. До ближайшей заправки было километров 50 серпантина и крутой перевал.

Уже перед перевалом Каптива показывала, что может проехать на оставшемся топливе еще ноль километров. Но на перевал машина заехала, а дальше шепотом покатилась вниз.

Выпавший ночью снег испарялся на солнце, и складывалось впечатление, что горы вскипают.

От Сары-Таша до Оша китайцы проложили идеальный асфальт. После таджикской грунтовки казалось, что мы не едем, а летим. Теперь в горных пейзажах не автомобиль казался чем-то потусторонним, а всадник.

В какой-то момент мы плюнули на то, что в Каптиве закончилось топливо и стали останавливаться во всех красивых местах. Страшно обидно было проезжать все это ходом.

Красивейшие пейзажи и идеальный асфальт. И это не Европа и не США, это - Кыргызстан.

Постепенно снежные склоны гор остались далеко позади, а им на смену пришли пологие альпийские луга. Мы спускались к Ошу".

Напоследок, предлагаем вам взглянуть на этот ролик, который позволяет еще больше проникнуться атмосферой путешествия по Памирскому тракту.