Певицу, рассекшую каблуком бровь милиционеру, освободили под домашний арест

Сегодня, 14 января, суд освободил певицу Алтынай Жайнакову под домашний арест. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

"Жайнакову освободили сегодня. Она будет находиться под домашним арестом до суда, но дату заседания пока не определили. Сейчас идут все следственные мероприятия. Пострадавший милиционер в день нападения обратился в больницу и сейчас уже находится дома", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Оше певица Алтынай Жайнакова напала на сотрудника патрульной милиции. В ночь с 12 на 13 января на пересечении улиц Масалиева и Абдыкадырова сотрудники патрульной милиции остановили автомашину Honda Accord за включенный дальний свет фар. Однако водитель, не подчинившись требованиям милиционеров, уехал в неизвестном направлении. Но через некоторое время патрульная милиция остановила машину.

За рулем оказалась Жайнакова, которая была в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно реагировала на просьбы милиционеров. Во время возникшего спора девушка пнула сотрудника в лицо и высоким каблуком рассекла бровь милиционеру.

В отношении Жайнаковой возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного Кодекса КР.