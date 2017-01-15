Американец вернул в библиотеку книгу, которую взяла его прабабушка

Житель Сан-Франциско Вэб Джонсон вернул в библиотеку книгу, которую 100 лет назад взяла его прабабушка. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на San Francisco Chronicle.

По данным СМИ, прабабушка Джонсона взяла сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На 40 минут позже" из библиотеки в 1917 году, однако скончалась за неделю до того, как истек срок ее возвращения. Мужчина нашел книгу в 1996 году, но не вернул ее сразу, посчитав, что спустя столько лет она перешла в семью.

"Я виновен. Я знаю это. Виновен, виновен, виновен", - раскаялся Джонсон, возвращая книгу работникам библиотеки.

Руководство библиотеки не стало взыскивать штраф за просрочку.