Американец вернул в библиотеку книгу, которую взяла его прабабушка

258  0
www

Житель Сан-Франциско Вэб Джонсон вернул в библиотеку книгу, которую 100 лет назад взяла его прабабушка. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на San Francisco Chronicle.

По данным СМИ, прабабушка Джонсона взяла сборник коротких рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита "На 40 минут позже" из библиотеки в 1917 году, однако скончалась за неделю до того, как истек срок ее возвращения. Мужчина нашел книгу в 1996 году, но не вернул ее сразу, посчитав, что спустя столько лет она перешла в семью.

"Я виновен. Я знаю это. Виновен, виновен, виновен", - раскаялся Джонсон, возвращая книгу работникам библиотеки.

Руководство библиотеки не стало взыскивать штраф за просрочку.

URL: http://www.vb.kg/353630
Теги:
библиотека, книги, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  