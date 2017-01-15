Спасенный японский серфер провел в море 16 часов

Японского серфера, который провел ночь в море, зацепившись за свою доску, спас экипаж контейнеровоза у восточного побережья Австралии, передает Би-би-си.

Моряки с грузового судна MSC Damla заметили дрейфующего серфера в 6 км от берега и затащили его на борт, используя спасательный круг.

"Это просто исключительное везение, что нашей команде удалось увидеть этого человека на доске для серфинга, который звал на помощь", - сказал управляющий директор MSC Кевин Кларк.

37-летний серфер рассказал полиции, что в море его унесло течением, и в итоге он оказался в 80 км (50 миль) к югу от Сиднея.

Японец шесть часов пытался догрести до берега, пока не выбился из сил, сказал инспектор Даррен Вуд. Серфер провел в воде 16 часов, но температура ночью опустилась только до 21 градуса тепла, что позволило японцу избежать переохлаждения.

Корабль из Порт-Кембла вернул его на берег. Японца доставили в больницу, но вскоре выписали.

Организация безопасности Surf Life Saving Нового Южного Уэльса отметила, что серферам нужно предупреждать других людей о планах перед выходом в море, сообщает австралийский ABC.