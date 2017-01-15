Судно со 107 мигрантами затонуло недалеко от берега Ливии

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Судно с мигрантами затонуло примерно в 50 километрах к северу от побережья Ливии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянское издание Ansa, спасатели обнаружили восемь тел погибших и четверых выживших, которые сообщили, что на борту было 107.

Эти спасательные операции координируются оперативным центром береговой охраны в Риме. В зоне бедствия действуют несколько судов, самолет и вертолет. Поиски осложняются плохими погодными условиями, отмечает издание.

По данным управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за десять месяцев 2016 года количество мигрантов и беженцев, погибших в попытках пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы, достигло в 2016 году отметки в 3,8 тыс. Это число превысило показатель за весь 2015 год, когда сообщалось о 3771 смерти.

URL: http://www.vb.kg/353636
Теги:
миграция, Ливия, ООН
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