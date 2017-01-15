В Венесуэле проходят масштабные "антиимпериалистические учения"

Власти Венесуэлы развернули "антиимпериалистические учения" под названием "Самора-200", пишет Росбалт.

Целью учений зааявлено "усиление военных возможностей для защиты национальной территории".

Как передает Noticias24 со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Джексона Санчеса, в учениях принимают участие более 115 тыс. человек. При этом их число может быть увеличено по приказу главнокомандующего - президента Николаса Мадуро.

Также к учениям привлекли работников организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозяйственными товарами.

Ранее Мадуро распорядился создать бригаду по борьбе с госпереворотами. В ее состав войдут высокопоставленные сотрудники спецслужб.