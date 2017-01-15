Пятеро кыргызстанцев погибли в ДТП в России

Сегодня, 15 января, примерно в 04:30 утра на автотрассе Нижний Новгород-Саратов ФАД 1Р158 на 547 километре произошла крупная авария. Как сообщает МЧС, столкнулись две машины: грузовая "ВОЛЬВО" и легковая "TOYOTA VERSO".

В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли пятеро граждан Кыргызстана. Ф.И.О кыргызстанцев уточняется.

Всего, по данным СМИ, жертвами аварии стали семь человек. О пострадавших не сообщается.