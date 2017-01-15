Сегодня в силу вступили новые поправки в Конституцию

Сегодня,15 января, в силу вступают изменения, принятые на референдуме 11 декабря.

Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" вступил в силу. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" (29 января 2017 года) президент обнародует официальный текст Основного закона с учетом внесенных референдумом изменений.

Принятые референдумом изменения в Конституцию Кыргызстана направлены, в частности, на: