Сегодня в силу вступили новые поправки в Конституцию

545  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня,15 января, в силу вступают изменения, принятые на референдуме 11 декабря.

Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" вступил в силу. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" (29 января 2017 года) президент обнародует официальный текст Основного закона с учетом внесенных референдумом изменений.

Принятые референдумом изменения в Конституцию Кыргызстана направлены, в частности, на:

  1. укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;
  2. укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;
  3. совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов

URL: http://www.vb.kg/353642
Теги:
Конституция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  