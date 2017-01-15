Турция отгородилась от Ирака и Сирии бетонной стеной

Турция завершила возведение бетонной стены на границе с Сирией и Ираком, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Anadolu.

Согласно информации агентства, протяженность модульной бетонной стены составляет 330 км, а еще на отрезке в 191 км возведены заграждения из колючей проволоки.

Благодаря предпринятым мерам по укреплению границ, Турция в 2016 году предотвратила более 57 тыс. попыток их незаконного пересечения, пишет Anadolu. Около 90% этих попыток были совершены на турецко-сирийской границе. Абсолютное большинство из 420 тыс. человек, задержанных при попытке нелегального пересечения гтраницы, - сирийцы.

Еще в ноябре министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что строительство стены закончится только летом 2017 года. Протяженность одной только турецко-сирийской границы более 800 км, так что построенная стена не закроет ее полностью.

В свою очередь и Болгария возводит временную стену на границу с Турцией. Строительство началось в 2014 году, за прошедшие годы София потратила на эти цели более $50 млн США.