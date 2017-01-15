Возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пятерых кыргызстанцев

По факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли пятеро граждан Кыргызстана, возбуждено уголовное дело, сообщает RT.

"Следственным отделом отдела МВД по Петровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России ("нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В отношении 33-летнего водителя грузового автомобиля избрана мера пресечения - задержание в порядке ст. 91 УПК России", - заявили в региональном МВД.

Глава Петровского района Денис Фадеев заявил, что, по предварительным данным, граждане Кыргызстана ехали на заработки.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с грузовиком Volvo погибли водитель и шесть пассажиров минивэна Toyota.