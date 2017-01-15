Число погибших при наводнении в Таиланде возросло до 40

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В результате наводнения в южных провинциях Таиланда с начала 2017 года, по последним данным, погибли 40 человек.

Как пишет RT со ссылкой на Bangkok Post, в понедельник, 16 января, дожди усилятся в некоторых областях юга страны.

Отмечается, что больше всего людей погибло в провинции Накхонситхаммарат.

В результате наводнений повреждено 20 государственных объектов, 135 дорог и 191 мост.

Ранее сообщалось о 31 жертве стихии.

Последствия наводнений, вызванных проливными дождями, коснулись около миллиона человек в десяти провинциях страны. Серьёзно пострадал от стихии юг Таиланда.

URL: http://www.vb.kg/353647
Теги:
Таиланд
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