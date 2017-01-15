Япония запустила самую маленькую ракету-носитель в мире. Она упала в море

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о неудачном запуске ракеты-носителя SS-520-4 со спутником CubeSat на борту, пишет Медуза.

Запуск произошел в 8:33 утра по местному времени (2:33 по Москве). Отделение первой ступени прошло успешно, но затем система связи с ракетой отказала. В результате ракета упала в море.

Ракета SS-520-4 отличается маленькими размерами: ее длина составляет менее 10 метров, а диаметр - 52 сантиметра. В случае успешного запуска она стала бы самой маленькой ракетой, доставившей груз на околоземную орбиту.

В JAXA заявили, что больше не планируют запускать ракету такого размера.

JAXA успешно осуществила суборбитальные полеты ракеты SS-520 в 1998-м и 2000 году. Для полета на орбиту ракета была модифицирована - была добавлена третья ступень. Целью программы было исследование возможности снижения стоимости доставки грузов на орбиту.

URL: http://www.vb.kg/353648
Теги:
Япония
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