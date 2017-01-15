В Китае от птичьего гриппа умер человек

103  0
www

В Китае зафиксирован первый за год случай смерти человека от так называемого птичьего гриппа. Продавец "лакированных уток" скончался в результате заражения вирусом H7N9 в провинции Хэнань, в центре Китая, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Chine Nouvelle.

Всего с момента появления вируса в марте 2003 года в Китае умерли более 200 человек. До сих пор жертвами вируса становились только те люди, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими птицами.

Каким образом произошло заражение недавно умершего торговца блюдами из утки, пока не известно. Он приехал в Хэнань из другой провинции, возможно, уже после заражения. Кроме того, случаи заражения птичьим гриппом были в последние дни отмечены в соседней с Хэнань провинции. Всего в стране с начала года зафиксированы уже 12 случаев заболевания H7N9.

URL: http://www.vb.kg/353649
Теги:
грипп, Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  