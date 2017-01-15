В Китае от птичьего гриппа умер человек

В Китае зафиксирован первый за год случай смерти человека от так называемого птичьего гриппа. Продавец "лакированных уток" скончался в результате заражения вирусом H7N9 в провинции Хэнань, в центре Китая, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Chine Nouvelle.

Всего с момента появления вируса в марте 2003 года в Китае умерли более 200 человек. До сих пор жертвами вируса становились только те люди, которые находились в непосредственном контакте с заболевшими птицами.

Каким образом произошло заражение недавно умершего торговца блюдами из утки, пока не известно. Он приехал в Хэнань из другой провинции, возможно, уже после заражения. Кроме того, случаи заражения птичьим гриппом были в последние дни отмечены в соседней с Хэнань провинции. Всего в стране с начала года зафиксированы уже 12 случаев заболевания H7N9.