В сеть попала третья серия "Шерлока". Создатели просят не распространять ее

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Создатели британского сериала "Шерлок" попросили зрителей не распространять ссылки на серию "Последнее дело", попавшую в интернет более чем за сутки до эфира в русской озвучке, пишет Медуза.

"Нам стало известно, что третья серия "Шерлока" была незаконно загружена в интернет. Если она попадется вам, пожалуйста, не распространяйте ее", - написали в официальном твиттере сериала.

Продюсер сериала Сью Вертью, в свою очередь, написала: "Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось".

Серия "Последнее дело", третий эпизод четвертого сезона, будет показан по телевидению вечером 15 января. В России сериал транслирует Первый канал. Более чем за сутки до премьеры серия в русской озвучке попала в интернет.

Как сообщил сайт DTF, серия распространяется в хорошем качестве, без логотипа и с дубляжом Первого канала. Предположительно, утечка произошла из онлайн-сервиса Первого. Телеканал случившееся не прокомментировал.

URL: http://www.vb.kg/353651
Теги:
кино, телевидение
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