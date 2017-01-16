Старейший американский цирк Ringling Bros. даст последнее представление

58  0
www

Глава компании Feld Entertainment, владеющей цирком Ringling Bros., Кеннет Фельд (Kenneth Feld) сообщил, что в мае 2017 года состоится последнее представление после 146 лет работы. По его словам, решение было принято из-за падения спроса, высоких затрат на содержание и постоянных протестов со стороны защитников животных.

Как пишет TJournal со ссылкой на Washigton Post, 14 января, после выступления в Майами, Фельд оповестил об этом работников цирка. Финальное представление пройдёт в Нью-Йорке в два дня - 7 и 21 мая, после чего некоторые артисты займутся самостоятельными гастролями.

"Мне и моей семье пришлось принять это трудное решение. Во многом, наш конкурент - это время. Нужно переходить на другую модель представлений, чего мы не можем позволить из-за падения цен на билеты", - говорит Кеннет Фельд.

Он добавил, что современные дети не готовы сидеть на представлении, которое длится около двух часов.

По поводу закрытия Ringling Bros высказалась президент организации "Люди за этичное отношение к животным" Ингрид Ньюкирк. Она считает, что настало время перемен, и остальным циркам стоит последовать примеру американских коллег.

"После 36 лет протестов защитников животных, которые обратили внимание мира на жизнь зверей в неволе, наступил конец самого печального шоу с участием диких животных. Просим всех остальных последовать примеру, так как наступило время перемен", - сказала Ингрид Ньюкирк.

В 2011 году компания Feld Entertainment выплатила штраф 270 тысяч долларов за жестокое обращение с животными, однако не признала себя виновной и пообещала уделять больше внимания подготовке профессиональных дрессировщиков. В мае 2016 года цирк Ringling Bros отказался от использования слонов в номерах и отправил их на фермы во Флориде.

URL: http://www.vb.kg/353653
Теги:
США, цирк
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  