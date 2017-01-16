Старейший американский цирк Ringling Bros. даст последнее представление

Глава компании Feld Entertainment, владеющей цирком Ringling Bros., Кеннет Фельд (Kenneth Feld) сообщил, что в мае 2017 года состоится последнее представление после 146 лет работы. По его словам, решение было принято из-за падения спроса, высоких затрат на содержание и постоянных протестов со стороны защитников животных.

Как пишет TJournal со ссылкой на Washigton Post, 14 января, после выступления в Майами, Фельд оповестил об этом работников цирка. Финальное представление пройдёт в Нью-Йорке в два дня - 7 и 21 мая, после чего некоторые артисты займутся самостоятельными гастролями.

"Мне и моей семье пришлось принять это трудное решение. Во многом, наш конкурент - это время. Нужно переходить на другую модель представлений, чего мы не можем позволить из-за падения цен на билеты", - говорит Кеннет Фельд.

Он добавил, что современные дети не готовы сидеть на представлении, которое длится около двух часов.

По поводу закрытия Ringling Bros высказалась президент организации "Люди за этичное отношение к животным" Ингрид Ньюкирк. Она считает, что настало время перемен, и остальным циркам стоит последовать примеру американских коллег.

"После 36 лет протестов защитников животных, которые обратили внимание мира на жизнь зверей в неволе, наступил конец самого печального шоу с участием диких животных. Просим всех остальных последовать примеру, так как наступило время перемен", - сказала Ингрид Ньюкирк.

В 2011 году компания Feld Entertainment выплатила штраф 270 тысяч долларов за жестокое обращение с животными, однако не признала себя виновной и пообещала уделять больше внимания подготовке профессиональных дрессировщиков. В мае 2016 года цирк Ringling Bros отказался от использования слонов в номерах и отправил их на фермы во Флориде.