Полиция арестовала одного из самых опасных мафиози Италии

Итальянские правоохранительные органы арестовали в Виагранде (регион Сицилия) главу вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola Андреа Ниццу. Как сообщает DW со ссылкой на агентство ANSA, 30-летний мужчина входил в число ста самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией.

По данным агентства, Андреа Ницца, занимавшейся международной торговлей наркотиками, был взят под стражу вместе с двумя приятелями по наводке своего брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца значился в розыске с 2014 года. Он скрылся после вынесения ему приговора, в соответствии с которым наркобарон должен был провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев.