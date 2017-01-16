Полиция арестовала одного из самых опасных мафиози Италии

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Итальянские правоохранительные органы арестовали в Виагранде (регион Сицилия) главу вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola Андреа Ниццу. Как сообщает DW со ссылкой на агентство ANSA, 30-летний мужчина входил в число ста самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией.

По данным агентства, Андреа Ницца, занимавшейся международной торговлей наркотиками, был взят под стражу вместе с двумя приятелями по наводке своего брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца значился в розыске с 2014 года. Он скрылся после вынесения ему приговора, в соответствии с которым наркобарон должен был провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев.

URL: http://www.vb.kg/353655
Теги:
Италия
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