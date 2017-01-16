Парламент Турции одобрил изменения в Конституцию в первом чтении

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Турецкий парламент одобрил в первом чтении изменения в Конституцию. Законопроект предусматривает резкое увеличение полномочий Президента. В частности, глава государства сможет сам возглавлять Правительство, либо единолично назначить премьера. Также, в прямое подчинение перейдут вооружённые силы и спецслужбы. Ещё одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни. Кроме того, увеличивается число депутатов с 550 до 600. После окончательного принятия поправок парламент вынесет законопроект на референдум. Всенародное голосование может пройти уже летом.

URL: http://www.vb.kg/353660
Теги:
Конституция, парламент, Турция, Реджеп Эрдоган
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