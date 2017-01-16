Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-Суу. Хронология событий. Часть 1

В селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Гонконга в Стамбул.

В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7.18.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

На месте работают специалисты, информации о причинах падения пока нет.

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16:30 На место авиакатастрофы местным жителям стали привозить продукты питания. Автофургоны снарядили продуктовые компании, сети быстрого питания и рестораны столицы.

16.32 На месте происшествия начались мародерства. Воруют мелкую бытовую технику.

16:27 Сотрудники милиции пресекли попытки мародерства на месте авиакатастрофы.

16.11 Красный Полумесяц установил палатки около Морфокорпуса КГМА в Бишкеке (пересечение улиц Советской и Донецкой), где будет происходить раздача горячего питания для пострадавших и оказываться психологическая помощь родственникам. Также в самом селе Дача-Суу устанавливаются палатки по раздаче горячего питания пострадавшим.

15.47 Спасатели нашли черный ящик. Бортовой самописец доставлен в оперативный штаб по расследованию крушения авиалайнера.

15.29 Видео с места происшествия. На кадрах видны деревья, срезанные по траектории падения самолета. Местные жители все еще не могут прийти в себя.

Также на месте возводят палатки. Предположительно, временное жилье для пострадавших.

15.25 Появился список госпитализированных пострадавших. По погибшим пока нет точных данных. Минздрав просит помочь опознать погибших. Работа осложняется из-за того, что нет четкого списка жителей этого села.

Ответственность по формированию списка погибших переложена на специалистов Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время здесь находится 31 тело погибших и 9 обнаруженных фрагментов тел.

15.07 Депутаты тоже решили поехать на место крушения самолета вместо заседания.

14.40 Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям и близким погибших.

На месте происшествия продолжается расчистка завалов. Под ними, возможно, еще есть живые люди.

14.19 Компания Boeing заявила, что в случае необходимости ее техническая группа готова оказать содействие кыргызстанским структурам.

14.12 По данным посольства Турции в КР, разбившийся самолёт в селе Дача-Суу принадлежал фирме "АСТ". Об этом сообщает посольство Турции в КР.

13.57 Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по авиакатастрофе.

13.48 Турецкие СМИ опубликовали имена погибших при крушении грузового самолёта Boeing 747 под Бишкеком членов экипажа. Самолёт принадлежал турецкой авиакомпании, бортом управляли граждане Турции: капитан воздушного судна Ибрагим Гюржан Диранжи, второй пилот Казим Ондюль, а также грузчики Мелих Ослан и Ихсан Кожа.

Отметим, по сообщениям портала Dunya.com, второй пилот Казим Ондюль служил в Афганистане в 2009 году, получив тогда высокую оценку своих профессиональных навыков от госсекретаря США Хиллари Клинтон.

12.43 11 пострадавших госпитализированы в медучреждения Бишкека.

12.04 Минздрав опровергает информацию о том, что один пилот выжил. По данным консультанта ведомства Елены Баялиновой, погибли все, кто был на борту грузового Боинга 747. Один из пилотов уже доставлен в морг, тела еще троих членов экипажа пока остаются на месте катастрофы.

11.57

11.46 Как уточнил заместитель директора Агентства гражданской авиации Бакыт Жунушалиев, грузовой самолет Боинг-747-400 разбился в 07.18 при заходе на посадку в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас".

11.36 На борту грузового Боинга было 4 члена экипажа. Трое из них погибли, еще один пилот доставлен в реанимацию.

Также на месте крушения самолета найдены части тела разных людей (местных жителей). Их личности пока не установлены.

11.11 Фотографии нашего корреспондента с места событий. Как сообщается, 17 домов полностью разрушены. Всего пострадали 43 жилых дома.

11.05 Как сообщает консультант Минздрава Елена Баялинова, трое пострадавших вследствие крушения грузового авилайнера доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь (отделение нейротравмы) и городскую гинекологическую больницу (с угрозой прерывания беременности). Шестеро детей от 5 до 15 лет - в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Национальное общество Красного Полумесяца предложило свою волонтерскую помощь родственникам госпитализированных пострадавших.

11.03 По предварительным данным, пострадали около 30 жилых домов в результате крушения Боинга 747.

11.01 Правительство создало службу оперативного реагирования "112" для получения оперативной информации по катастрофе Боинга 747.

10.56 Гражданская авиация пока не выдвигает никаких официальных версий крушения самолета.

10.40 По данным скорой помощи, на нынешний момент насчитывается 33 погибших и 8 пострадавших.

10.22 Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, в настоящий момент подтверждена информация о 32 погибших, из них 4 члена экипажа. Пожарные на месте ЧП до сих пор тушат огонь , а спасатели разбирают завалы домов и обломки самолета. В населенном пункте Дача-Суу насчитывается 43 дачных участка. По предварительным данным, разрушено 15 домов.

10.16 Работу по организации и оказанию срочной медицинской помощи на месте трагедии курирует лично министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

10.12 Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков прибыл на место крушения грузового самолета Боинг 747 вблизи аэропорта "Манас".

10.05 В социальных сетях появилось видео с места крушения самолета.

9.57 По данным пресс-службы МЧС, число погибших в результате крушения самолета превысило 20 человек и около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

9.39 Предполагаемое место крушения самолета

9.34 На данный момент Международный аэропорт "Манас" не принимает и не выпускает воздушные суда.

В Чуйский области разбился грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии).

На место происшествия выехали первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев, министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

9.30 Появились новые фотографии с места событий.

9.15 По предварительным данным скорой медицинской помощи, погибло 16 человек, из которых 10 взрослых, включая одного пилота, и 6 детей. Также госпитализировано 5 человек, из них 3 детей 7, 13 и 15 лет. У всех ожоги, травма головы и позвоночника. Тело пилота доставлено в республиканский морг.

9.00 Подтверждена гибель 9 взрослых, 6 детей из местных жителей и одного пилота. Оказывается помощь 6 пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. По данным консультанта пресс-службы Минздрава Елены Баялиновой, на месте работает реанимационная бригада и бригада сельской скорой помощи Чуйской области.

8.30 В настоящий момент аэропорт "Манас" закрыт. Очевидцы сообщают, что грузовой самолет сейчас горит.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи, три реанимобиля. Из-за сильного тумана самолет не смог сесть на взлетно посадочную полосу. И по данным скорой помощи, жертв и пострадавших нет.