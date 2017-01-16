Недалеко от аэропорта "Манас" разбился грузовой самолет

9.00 Подтверждена гибель 9 взрослых и 6 детей из местных жителей. Оказывается помощь 6 пострадавшим. Список погибших и пострадавших формируется. По данным консультанта пресс-службы, на месте работает реанимационная бригада сельской скорой помощи Чуйской области.

8:30 По уточненным данным, грузовой самолет летел из Гонконга (Китай) в Турцию. В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться.

Однако, из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

В настоящий момент аэропорт "Манас" закрыт.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи. Три реанимобиля Из-за сильного тумана не смог всесть на взленто посадочную полосу. В настоящий момент сам аэропорт закрыт. И по данны Б стан скорой помощи жерт и пострадавший нет. На месте работают пригады скорой помощи. 830 три реамобиля и оперативный автомобиль станции скорой помощи с его сотрудниками.

В селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Стамбула.

Очевидцы сообщают, грузовой самолет в настоящее время горит.

В МЧС подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7:31.

На место выехали специалисты, информации о причинах падения и пострадавших пока нет.

Отметим, 15 января самолёт Главы государства не смог сесть в аэропорту "Манас" из-за сильного тумана. Тогда борт №1 направился в аэропорт "Тамчы", где благополучно приземлился.